Лукашенко сравнил Украину с испытательном полигоном

Украина является полигоном, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. ТАСС

«То, что Украина сегодня — это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все», — заявил он в своем выступлении на заседании VII Всебелорусского народного собрания. Он добавил, что на территории соседней страны теперь опосредованно ведут войну ядерные державы. Lenta.ru

Кроме того, Лукашенко считает, что в сложившейся на Украине ситуации виноват не только Владимир Зеленский, но и его предшественники. По словам Лукашенко, все президенты Украины «делили, грабили и воровали», украинский народ ненавидел всех своих глав государства. Российская газета