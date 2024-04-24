В Одессе решили популяризировать украинский язык

Горсовет Одессы принял программу на 2024-2025 годы, которая должна стимулировать горожан использовать украинский язык. Об этом уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, программа должна «улучшить языковую культуру населения города и расширить сферы применения украинского языка детьми и молодежью». В рамках нее, в частности, городе будут открывать бесплатные языковые курсы при библиотеках, размещать социальную рекламу и проводить популяризирующие культурно-массовые мероприятия.

Общий объем финансирования программы из бюджета Одессы составит 1,8 миллиона гривен (около 4,3 миллиона рублей). Языковой омбудсмен также призвал использовать аналогичные программы в других областных центрах Украины.

Ранее Кремень сообщал, что через три месяца на украинском телевидении почти полностью прекратится вещание на русском языке.