Фон дер Ляйен рассказала, что будет с Евросоюзом после победы России

Ход истории Европейского союза изменится в случае победы России в конфликте на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На сессии Европарламента в Страсбурге она снова призвала государства-члены ЕС сплотиться ради поставок оружия Киеву, трансляцию выступления вела пресс-служба ЕП.

Победа [президента России Владимира] Путина не только изменит карту мира, она изменит ход истории Евросоюза. Наш союз больше никогда не сможет быть прежним, — заявила фон дер Ляйен.

Как заявила глава ЕК, Киев «несет тяжелую ношу» ради ЕС, поэтому страны союза должны предоставить ей «средства для самозащиты». Фон дер Ляйен добавила, что «Украина должна победить».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Запада не имеют возможности обеспечить Украине защиту от атак беспилотников, как они это сделали во время удара Ирана по Израилю. По его словам, для этого на украинской территории должны находиться военные базы западных государств, которых там нет.

Кроме того Боррель сообщал, что министры иностранных дел и обороны ЕС собираются искать системы ПВО и боеприпасы для отправки на Украину. Он выразил надежду, что страны союза смогут найти подходящие системы для поставки, поскольку в Брюсселе ничего этого нет, это есть только у членов Евросоюза.