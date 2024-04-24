Франция предложила ЕС ввести новые санкции против России

Франция предложила Евросоюзу ввести новые санкции против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

По его данным, Париж считает необходимым ввести новые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которых французские власти подозревают в организации "операций по дезинформации" против стран ЕС и вмешательству в выборы. Среди таких лиц Франция указывает сотрудников ЧВК "Вагнер". В случае введения рестрикций им будет запрещен въезд на территорию сообщества, а их активы в ЕС будут заморожены.

Как сообщает Bloomberg, предложение Франции уже поддержали Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Эстония.

Ранее в МИД РФ неоднократно опровергали заявления западных политиков о причастности России к вмешательству в выборы в других странах.