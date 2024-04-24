Президент Финляндии призвал готовиться к войне

Швеция и Финляндия должны готовиться к войне. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб изданию Euractiv.

В публикации говорится, что Швеция и Финляндия могут сыграть важную роль в вопросе укрепления мира и смягчения риторики о войне. Президент Финляндии считает, что в последнее время военная риторика Запада стала более агрессивной.

"Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться", - заявил Александр Стубб.

Он выразил мнение, что такое положение дел может лишить молодое поколение ощущения безопасности и веры в будущее.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о том, что Россия не собирается воевать со странами Европы или нападать на государства Североатлантического альянса.