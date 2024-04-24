Принцесса Кейт Миддлтон получила Орден Кавалеров Почета

Король Великобритании Карл III вручил принцессе Кейт Миддлтон особую награду. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Принцесса Уэльская была удостоена Ордена Кавалеров Почета. Король Великобритании наградил Миддлтон в благодарность за многолетнюю государственную службу. Жена принца Уильяма стала первым членом королевской семьи, получившим этот статус.

Монарх подчеркнул, что решение о присуждении награды было принято кабинетом министров, но по его рекомендации.

22 марта Кейт Миддлтон заявила, что у нее обнаружили рак и она начала проходить ранние стадии курса профилактической химиотерапии. По словам принцессы, о болезни стало известно во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья жены принца Уильяма позволяет ей посещать некоторые мероприятия. Он предположил, что принцесса может выйти на публику этим летом.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон оказалась самым популярным членом королевской семьи. К жене принца Уильяма хорошо относятся 76% британцев.

Сам принц занимает второе место с 73%. Кроме того, у него 21% ненавистников, тогда как у принцессы Уэльской – 15%.