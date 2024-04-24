Президент США Джо Байден во время выступления на предвыборном мероприятии в очередной раз оговорился — на этот раз он заявил, что его администрации нельзя доверять. Он обрушил шквал критики на бывшего главу государства и своего вероятного противника на предстоящих выборах Дональда Трампа, но перепутал местоимения. Газета.Ru

«Сколько раз он (Трамп - прим.ред.) может доказывать, что нам нельзя доверять», - сказал Байден. Российская газета

Также Байден снова «поздоровался» с воздухом. Политик протянул руку в сторону, где никого нет, а после неловко отсалютовал. Вечерняя Москва