Королевские лошади сбежали в Лондоне и устроили несколько происшествий

Утром в среду, 24 апреля, пять лошадей королевской конной гвардии сбросили с себя наездников во время традиционных утренних упражнений и разбежались по Лондону, сообщает The Telegraph. Одна из замеченных на городских улицах лошадей была покрыта кровью.

Сбежавшие лошади появлялись в нескольких районах Лондона, включая Тауэрский мост и улицу Стрэнд.

По данным The Telegraph, в результате побега лошадей четыре человека получили ранения, включая их наездников. Как минимум один человек пострадал после того, как испуганная лошадь врезалась в машины возле отеля на Букингем Пэлас-роуд. На фотографиях из Лондона также виден раненый мужчина, лежащий на земле на Флит-стрит.

Журналисты рассказали, что белая лошадь пострадала, врезавшись Mercedes-Benz.

К 11:00 (по местному времени) всех лошадей удалось поймать. Пострадавшим людям и животным оказали медицинскую помощь.

Ранее инспекторы ГИБДД поймали сбежавшую лошадь на Новорижском шоссе. Лошадь по кличке Сметана сбежала от хозяйки, живущей в селе неподалеку от Красногорска. Автоинспекторы передали лошадь владелице и проводили их домой.