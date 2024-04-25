Лукашенко заявил, что Белоруссия подвергнется первому удару НАТО

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.

ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Аденском заливе

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 15 морских милях к юго-западу от йеменского Адена [в Аденском заливе], - говорится в сообщении. - Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности".

Подробности инцидента, который UKMTO классифицирует как нападение, пока не приводятся.