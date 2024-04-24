Экономист рассказал о возможном ответе РФ на конфискацию ее активов на Западе

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал принятое Сенатом США решение о конфискации российских активов, а также высказался о возможном ответе Москвы на подобные действия.

Американский Сенат ранее одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также санкции в отношении замороженных российских активов. До этого законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины приняла Палата представителей США.

Принятое в США решение касательно российских активов эксперт назвал «нелегитимным, антиправовым и бандитским».

И для меня даже немного удивительно, что Сенат США его поддержал. Мне казалось, что когда ранее соответствующее решение приняли в Палате представителей, то там понимали, что на них не лежит особой ответственности за это дело, так как дальше будет утверждение в Сенате. На мой взгляд, все это было больше похоже на межпартийную борьбу, однако теперь решение о конфискации активов РФ все же предстоит утвердить президенту США. При этом там есть такая тонкость, что конфискация активов, согласно закону, — это все-таки право и возможность американского президента, а не обязанность. И если вспоминать недавнюю историю, то похожее решение несколько лет тому назад принималось в отношении Ирана, но соответствующие меры так и не были введены в действие. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

С экономической точки зрения конфискация российских активов, а также полученных с них доходов – это «чувствительный, но не смертельный удар», подчеркнул специалист.

«Право собственности на данные активы пока остается у нас, эти активы числятся в наших документах учета», - подчеркнул Беляев.

Говоря о возможном ответе Москвы и на конфискацию активов, эксперт напомнил, что в сфере влияния России в той или иной степени находится значительный объем западной собственности.

«Это доли в предприятиях, это вложения в ценные бумаги, это средства на счетах и так далее. При этом самое главное, на что, на мой взгляд, можно обратить внимание – это на наше владение Special Drawing Rights (SDR, Специальные права заимствования), которые выпускаются Международным валютным фондом (МВФ). Конечно, МВФ – это вроде бы международная организация, но мы понимаем, что она целиком и полностью находится под американским влиянием и все равно относится к структурам коллективного Запада. Так что, на мой взгляд, мы можем направить наши усилия на действия по невыполнению своих обязательств, связанными с этими специальными правам заимствования», - отметил эксперт.

Ситуация с возможной конфискацией Россией принадлежащих западным структурам и лицам долей в предприятиях в настоящее время понятна не до конца, добавил Беляев.

«Коллективный Запад подчеркивает, что он обратил свои действия, связанные с конфискацией активов, на государственные средства, а не на средства частных владельцев, так что здесь встает вопрос о симметричности ответных мер… Если же говорить о ценных бумагах, то доходы от них тоже можно заморозить, а также можно просто отказаться исполнять наши обязательства по этим бумагам. То есть ответ не обязательно должен быть симметричным, в такой ситуации можно сыграть «первым номером» и несколько забежать вперед, чтобы ответный удар был более эффективным и действенным. Тогда, может быть, на противоположной стороне произойдет какое-то отрезвление, за которым последует отход от такой бандитской практики», - заключил Беляев.

В Швейцарии ранее заявили об отсутствии правового основания для конфискации активов РФ.