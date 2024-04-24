Обзор иноСМИ: предупреждение Молдавии о России, подготовка США к аресту Трампа

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ЕС рассмотрит санкции против десятка компаний за поставки в Россию

Евросоюз планирует ввести санкции против более чем десяти компаний, которые закупают подсанкционные товары у ЕС и поставляют их в Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на составленный ЕС документ.

По данным Bloomberg, компании, базирующиеся в России, Турции, ОАЭ, Китае и Гонконге, импортировали подсанкционные европейские товары на миллионы евро, а затем поставили их российским военным. Среди поставленных товаров - компоненты для навигационных систем вооружения, утверждает агентство.

Россию обвинили в попытках «подорвать демократию» в Молдавии

Глава МИД Молдавии Михаил Попшой заявил, что Россия использует различные меры - от фейков, созданных искусственным интеллектом, до проплаченных протестов и «мешков с деньгами» - чтобы подорвать демократию в Молдавии. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg во время визита в Вашингтон.

Попшой назвал Молдавию «своего рода чашкой Петри для российской гибридной войны и вмешательства в выборы». По его словам, техники, которые используются Россией перед выборами в Молдавии, скорее всего, будут применяться и на предстоящих выборах в западных странах. Попшой утверждает, что Россия готовится к «политическому вмешательству в дела Запада».

Секретная служба США готовится к аресту Трампа

Секретная служба США провела необходимые встречи и начала планировать свои действия на случай, если бывший президент Дональд Трамп будет признан виновным в неуважении к уголовному процессу, сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Речь идет о деле, касающемся платы за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс. Если Трампа признают виновным в неуважении к этому уголовному процессу, судья приговорит его к краткосрочному заключению.

В спецслужбе не уверены на сто процентов, что Трампа отправят в камеру предварительного заключения, но уже планируют свою работу на этот случай. Согласно федеральному закону, секретная служба США должна обеспечивать защиту действующих руководителей правительства, бывших президентов и первых леди. Если Трамп окажется в тюрьме, спецслужбе придется охранять его во время заключения.

КНДР: Байден «пьет кровавое вино» благодаря конфликту на Украине

В МИД КНДР заявили, что США используют украинский кризис, чтобы удовлетворять интересы американских оборонных компаний и развивать стратегию по сдерживанию России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

В МИД Северной Кореи подчеркнули, что США в этих целях подчинили себе «марионеточную свору Зеленского». В Пхеньяне считают, что администрация президента Джо Байдена «пьет кровавое вино», получая огромные прибыли от украинского кризиса. Также в МИД страны назвали одобренный США пакет помощи Украине «переливанием крови», которое не способно остановить «предсмертную агонию» украинских властей.

Политолог предостерег Запад от «опасного бреда»

Немецкий политолог Стефан Вольф заявил в своей статье для газеты The Conversation, что прогнозы об успехе, которого Украина якобы может добиться всего за год, в лучшем случае чрезмерно оптимистичны, а в худшем - это «опасный бред». По мнению Вольфа, более реалистичная оценка заключается в том, что помощь Запада позволит Киеву улучшить свою переговорную позицию.

По мнению Вольфа, военная помощь США на 60 миллиардов долларов поддержит боевой дух ВСУ, но не проложит для Киева путь к успеху. Россия имеет преимуществом в численности войск, она также обладает превосходством в воздухе и оперативным импульсом на поле боя, тогда как украинские системы ПВО истощены, подчеркнул политолог.