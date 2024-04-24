Fox Business: Байден плохо соображает и откажется от дебатов с Трампом

Президент США Джо Байден плохо соображает и не способен общаться без суфлера, из-за чего откажется от теледебатов с экс-главой государства Дональдом Трампом. В эфире Fox Business журналист Джо Конча заявил, что это может стать последним гвоздем в его предвыборной кампании.

Он привел данные последнего опроса, по которому избиратели с перевесом в 22 пункта считают Трампа лучшим президентом. В частности, политик превосходит Байдена по уровню необходимого умственного и физического здоровья. При этом 25% респондентов и вовсе заявили, что действующему президенту незачем баллотироваться на второй срок.

Конча подчеркнул, что Байден «не станет лучше со временем» и у него наблюдаются «проблемы», когда у него нет суфлера по близости. По этой причине он не будет участвовать в дебатах с Трампом осенью, ведь для них не выйдет заранее написать слова.

«И если он уклонится от участия в этих дебатах — а их смотрят 70-80 миллионов человек, — то это, по крайней мере, на мой взгляд, станет последним гвоздём в его предвыборной кампании», — заключил он.

Ранее СМИ сообщали, что встречи Трампа с иностранными лидерами вызывают сильное раздражение в администрации Байдена. Команда действующего президента пытается использовать эти случаи для обвинения политика в союзе с представителями крайне правых партий.