В ОБСЕ рассказали о требовании Литвы против российских наблюдателей

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявили, что Литва требовала исключить людей с гражданством России и Белоруссии из наблюдателей за выборами литовского президента. Об этом сообщает ТАСС.

В бюро ОБСЕ заявили, что из-за требования Литвы организация не будет наблюдать за президентскими выборами в стране.

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В организации подчеркнули, что приглашение наблюдателей с таким условием нарушает обязательства, взятые на себя Литвой как членом ОБСЕ.

Первый тур выборов президента Литвы пройдет 12 мая. Главными претендентами на победу СМИ называют действующего главу государства Гитанаса Науседу и премьер-министра Ингриду Шимоните. Оба кандидата выступают за Литву в ЕС и НАТО и занимают жесткую позицию по отношению к России.