В Венгрии прокомментировали мнение об угрожающем ЕС сотрудничестве с КНР

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Евросоюз (ЕС) совершает большую ошибку, когда представляет сотрудничество с Китаем как угрозу. Его слова приводит портал Index.hu.

В ходе своего визита в Пекин Петер Сийярто подчеркнул, что в Будапеште рассматривают венгерско-китайское сотрудничество «как огромную возможность».

«Как огромный шанс вывести рост венгерской экономики на новое измерение, на более высокий уровень», — заметил он.

При этом, по мнению Сийярто, ЕС совершает огромную ошибку, когда представляет сотрудничество с Китаем как своего рода угрозу. И именно поэтому Венгрия выступает против такого европейского подхода.

Министр напомнил, что в прошлом году наибольшее количество инвестиций поступило в страну из стран Восточной Азии, и назвал хорошей новостью то, что Пекин продолжает поддерживать компании в Венгрии.

Ранее в Будапеште отметили, что ошибки Евросоюза, в том числе и во время украинского кризиса, привели к ослаблению экономики и безопасности объединения. В частности, по данным главы МИД Венгрии Петера Сийярто, если в 2010 году доля ЕС в мировом ВВП составляла 22%, а доля Китая равнялась 9%, то сейчас доля Китая достигла 18%, тогда как доля ЕС уменьшилась до 17%.

Также Сийярто констатировал, что многие решения ЕС в области энергетики принимались на основе «политических и идеологических догматов», а не физических реалий.