Пример Польши и стран Прибалтики в контексте поддержки Украины помог повлиять на сомневающихся конгрессменов, что позволило одобрить пакет военной помощи Киеву. Об этом заявил агентству PAP глава комитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер.

"Мы не смогли бы найти убедительные аргументы для одобрения [пакета военной помощи для Украины] без сильной поддержки таких стран, как Польша, Литва и Эстония, а также некоторых других европейских государств", - отметил Уорнер.

Во вторник Сенат Конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая. 20 апреля законопроекты были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Общий объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После одобрения Сенатом пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену.

Американский лидер уже пообещал подписать его 24 апреля, чтобы Вашингтон мог на этой неделе возобновить поставки оружия Киеву.