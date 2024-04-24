Евродепутаты призвали Грузию ввести санкции против России «любой ценой»

Грузия, приверженная международным рестрикциям против России, но отказавшаяся вводить санкции на двусторонней основе, подвергается за это давлению со стороны ряда европейских политиков, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Группа евродепутатов и сегодня продолжает требовать от нас ввести санкции против России», – сказал он.

ЕС призвал Грузию воздержаться от принятия закона об иноагентах