Евродепутаты призвали Грузию ввести санкции против России «любой ценой»
Грузия, приверженная международным рестрикциям против России, но отказавшаяся вводить санкции на двусторонней основе, подвергается за это давлению со стороны ряда европейских политиков, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Группа евродепутатов и сегодня продолжает требовать от нас ввести санкции против России», – сказал он.
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«Я говорил с частью из них (европейских политиков). Объяснял, какие риски несет для Грузии введение двусторонних санкций против России. Что это риск вступления в вооруженное противостояние, что это экономический коллапс», – рассказал председатель высшего законодательного органа Грузии. «Они отвечали – что поделаешь, мы должны платить за это (санкции против России) свою цену», – заявил Шалва Папуашвили. «Я извиняюсь, но мы не собираемся расплачиваться жизнями наших граждан», – сказал председатель парламента Грузии.