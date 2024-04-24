Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку в Чунцин

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин проинспектировал город Чунцин - экономический центр юго-западной части Китая. Об этом сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

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В рамках поездки Си Цзиньпин посетил зону международного логистического хаба и местный цифровой центр по городскому управлению. Си Цзиньпин также ознакомился с достижениями муниципалитета в строительстве Нового международного сухопутно-морского торгового коридора на западе страны, реализацией проектов по городскому обновлению, работой по обеспечению и улучшению благосостояния населения, а также повышением уровня модернизации управления городской средой.

Кроме того, Си Цзиньпин посетил один из микрорайонов в городском районе Цзюлунпо, где в ходе встречи с жителями заявил, что Коммунистическая партия Китая сделает все, чтобы жизнь простых людей стала более счастливой.