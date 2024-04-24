Во Франции раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что если Киев не получит оружие, то президент РФ Владимир Путин «будет угрожать Европе». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в X назвал это «новым бредом» украинского лидера и его сторонников из НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что Россия может начать конфликт с Балтийскими странами, если Киев потерпит поражение на поле боя. По его словам, Путин «точно вторгнется» в Прибалтику, а после — в Польшу и Германию, поскольку хочет «вернуть влияние СССР».

Комментируя эти слова, Филиппо призвал не поддаваться шантажу со стороны Зеленского и перестать передавать Украине деньги и оружие. По мнению лидера партии, странам следует как можно скорее приступить к мирным переговорам и остановить бессмысленную гибель людей.

Напомним, что Кремль неоднократно заявлял, что не представляет угрозы для стран НАТО, однако не будет игнорировать действия, потенциально опасные для его интересов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне подчеркивал, что Москве нет смысла нападать на страны Европы, а их жителей и политиков лишь запугивают якобы существующей угрозой со стороны России.