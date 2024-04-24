Во Франции раскритиковали Зеленского за слова о Путине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал бредом слова украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе президента России Владимира Путина европейским странам. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Новый бред этим утром от Зеленского (и, следовательно, от его спонсоров из НАТО), который утверждает, что, если у него не будет запрошенных миллиардов и оружия, "Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет восстановить влияние Советского Союза"», — говорится в публикации.

Он также призвал к переговорам и прекращению поставок оружия Киеву.

Ранее политик Филиппо заявил, что отказ от переговоров по Украине разоряет Францию и может в будущем подвергнуть ее серьезной опасности.