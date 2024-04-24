Россия и США устроят «схватку» в ООН из-за ядерного оружия

Россия и США встретятся «лицом к лицу», чтобы обсудить ядерную гонку в космосе, сообщает Reuters. «Схватка» состоится 24 апреля в Совете безопасности ООН.

В эту среду Совбез ООН проголосует по проекту резолюции США, призывающему страны предотвратить гонку вооружений в космосе. По словам дипломатов, опрошенных Reuters, Россия, вероятно, заблокирует проект резолюции. При этом сначала РФ и Китай вынесут на голосование собственную поправку к резолюции. Без нее американский документ был бы «несбалансированным» и «политизированным», заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Шольц высказался о применении ядерного оружия в мире

Как отмечает Reuters, поправка Москвы и Пекина перекликается с предложением от 2008 года о заключении договора, который запретил бы «любое оружие в космическом пространстве». Дипломаты считают, что поправка тоже не будет одобрена.

В феврале СМИ сообщили, что США предупреждают союзников о планах России разместить в космосе ядерное оружие или макет боеголовки уже в 2024 году.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена этого делать. Он назвал сообщения о таких планах вбросами. В послании Федеральному собранию Путин рассказал, что Россия еще в 2008 году выдвинула предложение о неразмещении ядерного оружия в космосе, но США проигнорировали эту инициативу.

В начале апреля представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США обратили внимание на заявления Путина, поэтому «с нетерпением ждут», что Россия проголосует за американскую резолюцию. По его словам, голосование продемонстрирует реальные намерения РФ.

Полянский уже называл американский проект резолюции политизированным и оторванным от реальности. Он подчеркнул, что документ не прорабатывался на экспертном уровне.