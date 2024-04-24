Сестра Ким Чен Ына сравнила Южную Корею с напуганной собакой

Сестра главы Северной Кореи, высокопоставленная чиновница Ким Ё Чжон сравнила Южную Корею с напуганной собакой и пригрозила уничтожить всех, кто попытается применить силу против КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство.

По словам Ким Ё Чжон, регион «все глубже погружается в опасный водоворот» из-за постоянных военных маневров враждебных Северной Корее сил во главе с США. Ким Ё Чжон заявила, что США вместе с Японией и Южной Кореей почти каждую неделю «без перерыва» проводят различные учения, нацеленные против КНДР.

По оценке Северной Кореи, за четыре месяца 2024 года США провели в регионе 80 учений «вместе с приспешниками», а Южная Корея отдельно провела 60 учений.

Сестра Ким Чен Ына предупредила, что если США продолжать «хвастаться своей мощью» и угрожать безопасности КНДР, у Штатов и их союзников возникнут проблемы с собственной безопасностью.

Ким Ё Чжон также заявила, что Штатам «не следует поощрять безрассудную храбрость» южнокорейцев.

«Известно, что напуганная собака хорошо лает, но в последнее время лидеры корейских марионеточных военных гангстеров лают сверх меры», — подчеркнула она.

Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея продолжит накапливать «подавляющую военную мощь» для защиты своего суверенитета и безопасности.

В начале года Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не стремится к войне с Сеулом, но не будет ее избегать. Он подчеркивал, что КНДР будет официально считать Южную Корею своим главным врагом. Также Ким заявлял, что в его стране не должны называть жителей Южной Кореи соотечественниками.

Позже в КНДР решили упразднить организации, которые способствовали диалогу с Южной Кореей. Также сообщалось о планах Пхеньяна прописать в своей Конституции «вопрос полной оккупации, подчинения и возвращения» Южной Кореи в случае начала войны.