Запад рано или поздно неизбежно столкнется с гражданской войной. Об этом заявил в соцсети Х владеющий SpaceX и Tesla американский миллиардер Илон Маск.

Свое мнение бизнесмен высказал, отреагировав на пост канадского профессора Гада Саада, в котором тот констатировал, что избранный Западом путь приведет к тому, что недовольство жителей нерегулируемым наплывом мигрантов выльется в военное противостояние.

Маск оценил вероятность гибели человечества из-за ИИ

«Война все равно начнется, хотим мы этого или нет», - заметил Илон Маск.

Ранее миграционный кризис на границе с Мексикой привел к конфликту властей Техаса и Вашингтона. Губернатор штата Грег Эбботт раскритиковал президента США Джо Байдена посетившего приграничные регионы. Грег Эбботт заявил, что Байден ставит под угрозу благополучие американцев и их жизни, так как разрешил мигрантам незаконно попасть в США. Из-за политики Джо Байдена более 8 млн человек пересекли границу, США переживают вторжение, заявил он.

Эббот также подчеркнул, что глава Белого дома не просто не борется с незаконным пересечением границы, но и «помогает и потворствует» этому. Поэтому штат был вынужден построить стену на границе с Мексикой.