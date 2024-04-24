В Турции оценили новости об отмене визита Эрдогана в США

Турецкий журналист Абдулкадир Сельви сообщил в своей статье для Hürriyet, что Турция не получала от США информации об отмене визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Информация об отменившейся поездке ранее появилась в СМИ.

Сельви подчеркнул, что никаких подтверждений или опровержений этой новости со стороны США не последовало.

«Штаты не предоставили никакой информации об отмене поездки президента Эрдогана в США. Американцы хотят, чтобы этот визит состоялся. Об отмене визита со стороны США не может быть и речи», — уверен журналист.

По другой версии, визит мог отменить сам Эрдоган из-за пакета помощи Израилю, ранее одобренного властями США.

По словам Сельви, он побеседовал со своими турецкими источниками и выяснил, что «соответствующие подразделения» не получали от Эрдогана указаний об отмене поездки. Если бы президент отменил визит, об этом в первую очередь узнало бы министерство иностранных дел, подчеркнул журналист.

Ранее стало известно о планах Эрдогана посетить США 9 мая и встретиться с американским президентом Джо Байденом. Это будут первые переговоры Эрдогана в Белом доме за время президентства Байдена. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудят ситуацию в секторе Газа, сотрудничество в оборонной сфере, борьбу с терроризмом и риски, связанные с украинским кризисом.