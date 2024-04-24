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В КНР призвали США прекратить вооружать Тайвань

Пекин выступает против содержания проекта закона США о помощи зарубежным союзникам, включающего Тайвань, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

В КНР призвали США прекратить вооружать Тайвань
© ТАСС

По ее словам, это нарушает принцип «одного Китая», посылает ложный сигнал сепаратистам острова.

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«Пункты соответствующего законопроекта конгресса США, которые включают Тайвань, серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, посылают ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, мы выступаем решительно против этого», — заявила она.

Отмечается, что Пикин призывает Вашингтон «реальными действиями выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня, прекратить вооружать Тайвань любыми способами».

Ранее американский Сенат по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.

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