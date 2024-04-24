В КНР призвали США прекратить вооружать Тайвань

Пекин выступает против содержания проекта закона США о помощи зарубежным союзникам, включающего Тайвань, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

По ее словам, это нарушает принцип «одного Китая», посылает ложный сигнал сепаратистам острова.

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«Пункты соответствующего законопроекта конгресса США, которые включают Тайвань, серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, посылают ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, мы выступаем решительно против этого», — заявила она.

Отмечается, что Пикин призывает Вашингтон «реальными действиями выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня, прекратить вооружать Тайвань любыми способами».

Ранее американский Сенат по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.