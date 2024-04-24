Пока вы спали: истинный смысл санкций США против РФ и одобрение помощи Киеву

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© DPA\TACC

В Минобороны сообщили о захвате опорного пункта ВСУ на окраинах Часова Яра

Российские штурмовики овладели опорным пунктом противника на окраинах Часова Яра в ДНР, сообщает ТАСС.

Поддержку им оказывала авиация и артиллерия. В ходе разведывательных действий и доразведки позиций Вооруженных сил Украины с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника.

В результате контрбатарейной борьбы артиллерия подавила огневые позиции украинской армии и уничтожила вскрытые пункты управления.

Сенат США поддержал пакет законопроектов о помощи Украине и Израилю

Американский Сенат одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Киеву, а также Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов Москвы, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая, сообщает ТАСС.

Инициативу поддержали 79 законодателей, против высказались 18 сенаторов.

Объем пакета - $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену, который уже обещал его подписать.

Ространснадзор просит авиакомпании следить за температурой воздуха на борту

Авиакомпании России должны исключить случаи, когда температура воздуха на борту лайнера во время рейса превышает допустимые нормы, сообщают «Известия».

В настоящее время требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту, отсутствуют в воздушном законодательстве РФ. Допустимая температура, при которой допускается нахождение пассажиров в самолете, должна составлять от 20 до 25 градусов.

Компаниям нужно исключить посадку пассажиров в самолеты, если температура в них превышает допустимые значения, в противном случае следует незамедлительно высадить людей в терминал аэропорта.

Reuters: Канада разрешила Airbus использовать российский титан

Канадские власти разрешили компании Airbus использовать титан из России, несмотря на санкции, введенные Оттавой против крупнейшего производителя — российской корпорации «ВСМПО-Ависма», сообщает ТАСС.

В Airbus заявили, что получили необходимые разрешения для того, чтобы осуществлять свою деятельность при соблюдении соответствующих санкций.

Представители правительства Канады воздерживаются от комментариев.

Антонов заявил, что США перестали скрывать истинный смысл санкций против РФ

Вашингтон перестал скрывать истинный замысел введения антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в США Анатолия Антонова.

По его словам, речь идет о «конъюнктурных и хищнических амбициях» американских властей. Так дипломат прокомментировал высказывания представителей администрации США о намерении усилить давление на энергетику РФ.

Антонов отметил, что американские власти «при любом случае» угрожают Москве ограничениями.

Ранее помощник главы Госдепа США Джеффри Пайатт заявил, что США рассчитывают на дальнейшее ограничение доступа России к европейским рынкам сбыта энергоносителей.