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Макконнелл обвинил Карлсона в "демонизации" Украины

В задержке утверждения проекта закона о помощи Украине виноват американский журналист Такер Карлсон, начавший «демонизацию Украины» после интервью с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла.

Макконнелл обвинил Карлсона в "демонизации" Украины
© РИА Новости

По его словам, именно Карлсон поспособствовал «демонизации Украины», так как у него огромная аудитория. Парламентарий считает, что журналист убедил многих рядовых республиканцев не одобрять помощь Киеву.

«Я думаю, что у бывшего президента [Дональда Трампа] были неоднозначные взгляды на это», — указал Макконнелл.

Он подчеркнул, что Трамп, «похоже, вообще не хотел, чтобы мы что-то делали».

В феврале текущего года Карлсон опубликовал интервью с Путиным. С тех пор количество просмотров видео в соцсети Х превысило 212 миллионов, а в YouTube - более 19 миллионов. Интервью также было обнародовано на сайте Кремля.

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