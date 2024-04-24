В КНДР считают, что США выгодна ситуация на Украине

Никакая военная помощь со стороны США Киеву не сможет остановить продвижение героической армии России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел КНДР по делам России Им Чхон Иля.

По его словам, российская армия «поднялись на справедливую священную войну за защиту суверенных прав и безопасности государства». Дипломат считает, что ситуация на Украине удовлетворяет интересам американских военных предприятий, а администрация президента Джо Байдена пьет «кровавое вино», получая большую выгоду от конфликта.

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Замминистра также указал, что не менее трети финансовой поддержки Вашингтона на сумму более $60 млрд останется в США в целях пополнения запаса вооружений и боеприпасов американской армии.

«Их цель заключается в том, чтобы, пользуясь украинским конфликтом, удовлетворить интересы военных монополий США и в то же время подчинить себе марионеточную свору Зеленского как проводника и приспешника для осуществления стратегии сдерживания России», — сказал Им Чхон Иль.

Он также сослался на экспертов, по словам которых, именно США извлекают максимальную выгоду из ситуации на Украине.

Проекты законов об оказании военной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню, конфискации замороженных российских активов фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая, 20 апреля были одобрены в Палате представителей американского Конгресса. Пакет помощи оценивается в $95 млрд. Документ должен одобрить Сенат США и подписать президент Джо Байден.