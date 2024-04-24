Владимир Зеленский играет по американскому сценарию. Об этом сказано в заявлении замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, оно было опубликовано Центральным телеграфным агентством (ЦТАК), передает РИА Новости.

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«Зеленский, должно быть, "звезда", хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что власти США хотят обнародовать данные, доказывающие якобы существующее военное сотрудничество между Россией.

Как утверждается, речь идет в том числе о поставках баллистических ракет и боеприпасов между Россией и Северной Кореей.

В начале января газета The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников Белого дома сообщала, что Россия начала запускать баллистические ракеты, предоставленные КНДР, по Украине.