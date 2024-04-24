Экс-спикер Рады: отказ украинцам в консульских услугах приведет к потере целого поколения

Приостановка оказания консульских услуг проживающим за рубежом гражданам Украины призывного возраста приведет к потере целого поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

По его словам, украинцы из-за этого получат гражданства других стран, что «отрезает людей на десять лет от этой страны».

«Кто успеет сейчас, он получит паспорт, а кто не успеет, он на него плюнет и получит паспорт другого государства. И вы потеряете целое поколение», - заявил бывший парламентарий.

Он указал, что отказ находящимся за границей украинцам в оказании консульских услуг не предусмотрен конституцией Украины.

22 апреля стало известно о приостановке оказания консульских услуг находящимся за границей украинским мужчинам призывного возраста. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, такое данное решение связано с тем, что военнообязанные скрываются там от мобилизации. Украинское госпредприятие «Документ», которое занимается изготовлением паспортов, сообщило, что с 23 апреля украинцы не смогут получить загранпаспорт за рубежом из-за «технического сбоя». О сроках возобновления услуги неизвестно.