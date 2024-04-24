В КНДР пригрозили США

США и их союзники окажутся в опасности, если продолжат угрожать КНДР, поскольку Пхеньян намерен усиливать свою военную мощь. Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой Ким Чен Ыну.

"Если судить только по разным военным учениям, которые США вместе с Японией и марионеточной РК [Республика Корея] почти каждую неделю беспрерывно проводят против нас, то вполне можно узнать причину того, что ситуация в регионе доходит до напряженности, как зажженный шнур детонатора. В нынешнем году США вместе со своими сателлитами проводили военные учения более 80 раз, а марионеточная РК - более 60 раз", - приводит ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Мы и дальше будем накапливать подавляющую и могущественную военную мощь для защиты своего суверенитета и безопасности, мира в регионе. Если США продолжат собирать своих приспешников, хвалиться своей силой и угрожать безопасности нашего государства, то безопасность США и их союзников подвергнется более серьезной опасности", - добавила она.

Ким Ё Чжон отметила, что некоторые учения США и их союзников ставят перед собой цель отработать "сценарий ядерной войны против КНДР". По ее словам, Республика Корея "будет тотчас разгромлена", если она осмелится применить оружие в отношении КНДР.