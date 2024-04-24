NYT: Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании

Экс-президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз (первичных выборах) в штате Пенсильвания. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Главные соперники бывшего президента - экс-постпред при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами - ранее объявили о выходе из предвыборной гонки.

Трамп набирает 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней. Предвыборный штаб Трампа опубликовал в соцсети Truth Social пост с подтверждением того, что Трамп одерживает победу в Пенсильвании.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Действующий глава государства Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост. Выборы президента США пройдут 5 ноября.