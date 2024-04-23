Байден назвал США самой важной страной

Президент США Джо Байден считает, что у мира не будет лидера, если Соединенные Штаты уйдут с мировой арены.

"Мы - самая важная страна. Это не шутка, это не хвастовство. Если Соединенные Штаты уйдут с мировой арены, как этого хочет [экс-президент Дональд] Трамп, то кто станет мировым лидером?" - сказал Байден во время мероприятия в рамках своей предвыборной кампании в Тампе, штат Флорида. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Действующий президент США также утверждал, что результаты предвыборных опросов говорят о том, что ситуация складывается в его пользу.

"Мы в довольно хорошей форме, когда речь идет об опросах", - сказал он.

Байден заявил о переломном моменте для США

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.