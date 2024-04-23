В офисе Зеленского подтвердили, что Лондон выдал агреман Залужному

Информация о выдаче Лондоном агремана экс-главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Валерию Залужному соответствует действительности. Эти данные подтвердили в офисе Владимира Зеленского.

По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, в Великобритании «всё официально утверждено»: Залужный будет послом, предварительное согласие на это уже получено.

«Думаю, вопрос недель, согласование некоторых логистических процедур необходимо», — цитирует Подоляка ТАСС.

О согласовании Лондоном кандидатуры Залужного на пост посла Украины в Великобритании ранее сообщили в Верховной раде.