Молдавия обратилась за помощью к США

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев обратился к США за поддержкой для различных силовых структур страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Newsmaker.

По словам министра, Молдавия призывает США оказать помощь ее армии, а также МВД и Службе безопасности.

«Мы и дальше будем изучать возможности поддержки в области обороны, которую нам предоставляют США для национальной армии и других институтов. Мы обратились за поддержкой не только для армии, но и для МВД, Службы информации и безопасности. У всех госинститутов должна быть возможность противостоять гибридным атакам, и укреплять безопасность в широком смысле», — заявил он.

Попшой также добавил, что у него состоялось несколько «воодушевляющих» разговоров на эту тему с различными представителями властей США. По его словам, глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заверила его, что поддержка Молдовы находится в списке приоритетов Белого дома.

«И это радует, и дает уверенность в том, что в Молдове и дальше будет спокойно благодаря этой поддержке», — добавил он.

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