В США сделали заявление о России и Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин имеет большой авторитет среди лидеров стран Ближнего Востока, из-за чего держит в руках все козыри по ситуации в регионе. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

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По его словам, Россия является «критической переменной» в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

«Прямо сейчас Владимир Путин держит за кулисами все козырные карты в своих руках на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением», — подчеркнул Макгрегор.

1 апреля Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В итоге было разрушено иранское консульство. Пострадали все, кто находился на его территории.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.