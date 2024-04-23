Украинский МИД объяснил запрет на консульские услуги мужчинам

В МИД Украины объяснили недавний запрет на оказание консульских услуг уехавшим из страны украинцам призывного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, запрет являются частью подготовки к вступлению в силу нового закона о мобилизации. Там также подчеркнули, что отказ в консульских услугах является временной мерой, «обусловленной решением вопроса военного учета граждан».

«Отмечаем, что решение о приостановке процесса предоставления консульских услуг определенной законом категории украинских граждан является временным шагом, обусловленным необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста <...> во взаимодействии с другими причастными органами государственной власти и технических вопросов, возникших в ходе имплементации норм и положений данного закона», — рассказали в украинском МИД.

В министерстве подчеркнули, что оказание консульских услуг возобновится после вступления закона о мобилизации в силу, но будет проходить по новым правилам.

Ранее МИД Украины объявил о приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, которые покинули страну.