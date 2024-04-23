Ереван не будет участвовать во встрече по безопасности в Петербурге

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не приедет на международную встречу высоких представителей по безопасности в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает информационное агентство «АрменПресс» со ссылкой на пресс-службу аппарата армянского СБ.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая должна пройти 24-25 апреля в Санкт Петербурге», — сообщает пресс-служба.

Причина, по которой Григорян решил пропустить встречу, не сообщается.

До этого глава армянской парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что российские миротворцы, покинувшие Нагорный Карабах, не могут передислоцироваться в Армению.

Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться

23 апреля стало известно, что российские миротворцы, находившиеся в Нагорном Карабахе, прибыли во временные пункты дислокации в армянских городах Горис и Сисиан для проведения работ по закрытию этих баз.