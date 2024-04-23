Си Цзиньпин может в мае посетить Сербию

Председатель Китая Си Цзиньпин может 7 мая посетить Сербию в связи с 25-летием удара США по посольству КНР в Белграде во время бомбардировок НАТО Югославии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что точные даты визита еще не утверждены и могут поменяться. При этом, по их словам, Си Цзиньпин может посетить Белград 7 мая «или около того».

Предполагается, что визит председателя КНР в Сербию, которая не поддерживает западные санкции против Москвы, «ясно даст понять, что Пекин и дальше намерен занимать сторону России и углублять партнерство с ней».

Напомним, что во время натовских бомбардировок Югославии в 1999 году США сбросили три бомбы на посольство Китая в Белграде. В результате атаки погибли три журналиста КНР, еще 20 сотрудников дипмиссии получили ранения. Позже Вашингтон назвал этот удар ошибкой, обвинив в этом старые карты Белграда.