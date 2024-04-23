Молдавия побоялась вводить визовый режим с Россией

Молдавия не будет устанавливать визовый режим с Россией из-за риска зеркального ответа со стороны Москвы. Об этом изданию Newsmaker заявил министр иностранных дел республики Михай Пошпой. Газета.Ru

«У визового режима есть зеркальный эффект. И мы не можем подставить наших сограждан, находящихся в Российской Федерации. Поэтому тема виз сейчас даже не стоит на повестке», — сказал он, добавив, что диалог Кишинева и Москвы находится на самой низкой точке в истории дипломатических отношений. RT на русском

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Приднестровье хотят превратить в очаг напряженности. ТАСС