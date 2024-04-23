На Украине уволили замминистра обороны спустя 5 месяцев после назначения

Правительство Украины утвердило увольнение Виталия Половенко с поста замминистра обороны страны. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

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Причины отставки не названы. Половенко был назначен на эту должность в декабре 2023 года. Ему ставилась задача разработать и внедрить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения; усовершенствовать систему вещевого обеспечения; обеспечить своевременное и полное тыловое обеспечение на фронте.

До этого назначения Половенко был начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.