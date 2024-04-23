$93.29+0.0499.56+0.20
Войти в почту

На Украине уволили замминистра обороны, отвечавшего за тыловое обеспечение

Правительство Украины утвердило увольнение Виталия Половенко с поста замминистра обороны страны. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

На Украине уволили замминистра обороны спустя 5 месяцев после назначения
© МО Украины

Причины отставки не названы. Половенко был назначен на эту должность в декабре 2023 года. Ему ставилась задача разработать и внедрить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения; усовершенствовать систему вещевого обеспечения; обеспечить своевременное и полное тыловое обеспечение на фронте.

До этого назначения Половенко был начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.

В мире
Правительство Украины
Москва
Украина