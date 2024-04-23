Британия переводит оборонную промышленность в «режим войны»

Соединенное Королевство приведет оборонную промышленность страны в «режим войны», заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава правительства отметил, что Лондон намеревается нарастить оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году. Он уточнил, что за шесть лет власти королевства планируют дополнительно инвестировать в ВПК £75 млрд.

Ранее Сунак сообщил, что Великобритания отправит Киеву самый крупный за последние годы пакет военной помощи.

В минобороны Британии призвали готовиться к войне, чтобы сохранить шансы на мир

В состав пакета войдут свыше 1600 ракет, 4 млн патронов, 60 лодок, более 400 транспортных средств различных типов.