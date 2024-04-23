Экс-глава МВД Польши обозвал главу парламентской комиссии
Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский во время своего допроса назвал свиньей главу парламентской комиссии Дариуша Йоньского. Об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, что в мае 2020 года в Польше должны были пройти выборы президента страны, но из-за пандемии COVID-19 их было решено провести по почте, чего до этого никогда не делали. Однако в итоге их так и не провели. После смены власти в государстве создали специальную парламентскую комиссию по расследованию нарушений во время подготовки к этим выборам.
В частности, в качестве свидетеля был привлечен Каминьский, поскольку тогда он в роли главы МВД принимал участие в их подготовке. Во время допроса, который транслировался на официальных ресурсах сейма Польши, у него спрашивали о встречи чиновников страны на вилле Матеуша Моравецкого, где обсуждали этот вопрос. До этого другой свидетель Михал Выпий заявил, что во время нее Каминьский «впал в бешенство» и сказал, что деятельность правительства «достойна заключения в тюрьму».
Комментируя это, экс-глава МВД назвал его слова «полной ложью», назвав их «большой подлостью».
После этого Йоньский усомнился, что Каминьский был на встрече в трезвом состоянии. Данное обстоятельство вызвало чрезвычайное недовольство экс-главы МВД.
«Уважаемый, господин. Вы свинья», — сказал Каминьский.
Затем он сразу покинул парламентский кабинет.