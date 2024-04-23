Экс-глава МВД Польши обозвал главу парламентской комиссии

Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский во время своего допроса назвал свиньей главу парламентской комиссии Дариуша Йоньского. Об этом сообщает «РИА Новости».

© Министерство внутренних дел и администрации Польши

Напомним, что в мае 2020 года в Польше должны были пройти выборы президента страны, но из-за пандемии COVID-19 их было решено провести по почте, чего до этого никогда не делали. Однако в итоге их так и не провели. После смены власти в государстве создали специальную парламентскую комиссию по расследованию нарушений во время подготовки к этим выборам.

В частности, в качестве свидетеля был привлечен Каминьский, поскольку тогда он в роли главы МВД принимал участие в их подготовке. Во время допроса, который транслировался на официальных ресурсах сейма Польши, у него спрашивали о встречи чиновников страны на вилле Матеуша Моравецкого, где обсуждали этот вопрос. До этого другой свидетель Михал Выпий заявил, что во время нее Каминьский «впал в бешенство» и сказал, что деятельность правительства «достойна заключения в тюрьму».

Комментируя это, экс-глава МВД назвал его слова «полной ложью», назвав их «большой подлостью».

После этого Йоньский усомнился, что Каминьский был на встрече в трезвом состоянии. Данное обстоятельство вызвало чрезвычайное недовольство экс-главы МВД.

«Уважаемый, господин. Вы свинья», — сказал Каминьский.

Затем он сразу покинул парламентский кабинет.