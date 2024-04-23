Раиси пригрозил Израилю полным исчезновением

Если Израиль атакует территорию Ирана, то от еврейского государства «вряд ли что-то останется». С таким заявлением выступил президент республики Эбрахим Раиси, передает «РИА Новости».

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Он отметил, что такой сценарий ждет Израиль в случае если он «снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана».

«Он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля», — добавил Раиси в ходе своего визита в Пакистан перед студентами Лахорского университета.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. Иран в разгоревшемся конфликте занял сторону Палестины. В апреле Израиль атаковал иранское генконсульство в Сирии, в результате чего погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции. В ответ Тегеран нанес самый массированный в истории удар по территории еврейского государства.