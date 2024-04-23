Алиев считает вполне реалистичным достижение мирного соглашения с Арменией до ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает вполне реалистичным достижение мирного соглашения с Арменией до конференции по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку в ноябре. ТАСС

«Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным», — заявил Алиев. Газета.Ru

Кроме того, он отметил, что у Баку и Еревана есть общее видение, каким должен быть мирный договор. «Мы ближе к решению вопроса, чем когда-либо прежде», — сказал глава государства. Lenta.ru