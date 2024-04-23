Премьер Грузии заявил о вмешательстве Борреля в дела страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил высказывания главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о законопроекте об иноагентах, назвав их вмешательством во внутренние дела страны. Деловая газета «Взгляд»

«Когда, в том числе Жозеп Боррель, и не только дипломат, но и любой европейский политик, делает заявление касательно закона, который принимает парламент, он автоматически включается в политические дебаты. То есть, сегодня Жозеп Боррель подключен к тем политическим дебатам, которые должны вестись внутри страны. Законопроект подлежит рассмотрению, что подразумевает демократический процесс. В парламенте закон обсуждают политические партии, а не кто-то извне, в том числе партнер или друг. Конечно, это вмешательство», — заявил Кобахидзе журналистам. ТАСС

«Грузинское общество поддерживает прозрачность НПО. Прозрачность НПО важна для того, чтобы общество было информировано, а информированное общество является обязательным условием для того, чтобы суверенитет страны был твердо защищен», — подчеркнул премьер. Газета.Ru