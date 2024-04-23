В Чехии объяснили сообщения о предотвращении покушения на президента Словакии

Чешское информационное агентство ČTK заявило, что появившееся на его сайте сообщение о задержании гражданина Украины, готовившего покушение на избранного президента Словакии Петера Пеллегрини, было размещено в результате хакерской атаки и является фейком.

Ранее на сайте ČTK появилась информация о том, что Служба безопасности и информации Чехии задержала украинца, который готовил покушение на президента Словакии. Утверждалось, что он является уроженцем Винницы и с 2021 года проживает в Чехии.

Пресс-секретарь ČTK Мартина Вашичкова назвала эту новость фейковой, подчеркнув, что она появилась на сайте Česká noviny (ČN) в результате хакерской атаки.

«Злоумышленник нарушил безопасность аккаунта системы публикации сайта Česká noviny, информационная служба ČTK, новости которой распространяются среди клиентов, не пострадала», — заверила она.

Также, по словам Вашичковой, фейковым оказалось и заявление министра иностранных дел Яна Липавского на ту же тему. Злоумышленник разместил его на сайте на чешском и английском языках.

«Сообщения были удалены с сайта и доступ к ним заблокирован», — пояснила она.

В ČTK заверили, что уже связались со Службой безопасности и информации и другими государственными органами для расследования атаки.

Ранее хакеры взломали сайты двух российских банков и объявили о заморозке вкладов. Такая информация появилась на сайтах Фора-Банка и БЖФ Банка. В свою очередь банк «Уралсиб» заявил о взломе своих соцсетей и размещении там постов с фишинговыми ссылками. В банке призвали всех клиентов, которые перешли по ссылке из поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, немедленно ее заблокировать.