Школы Латвии откажутся от преподавания русского языка

Правительство Латвии приняло решение с 2026 года отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного в школах страны. Об этом сообщает Delfi.

22 апреля кабинет министров Латвии утвердил обновленные Правила о государственном стандарте основного образования. Из них следует, что школьники, которые до 1 сентября 2025 года выбрали русский в качестве второго иностранного языка, смогут продолжить его изучение до конца основной школы (девять классов).

Затем, начиная с пятого класса латвийской школы, в качестве второго иностранного можно будет выбрать лишь официальный язык одной из стран ЕС, Европейской экономической зоны или язык, по изучению которого заключено отдельное соглашение.

Сейчас латвийские школьники изучают английский как первый иностранный язык. Как отмечает Delfi, чаще всего вторым иностранным автоматически становится русский, так как в школах не хватает учителей других языков.

Летом 2022 года правительство Латвии поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке — латышском. В средних школах нацменьшинств Латвии долгое время действовала билингвальная система, по которой до 40 процентов предметов русскоговорящие дети могли изучать на родном языке.

В Литве ранее объявили о планах постепенно отказаться от образования на русском языке. В начале 2024 года министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что содержание школ с русским языком обходится дорого, а ученики там «более подвержены пропаганде со стороны недружественной в отношении Литвы страны».

Министр подчеркивал, что детям, которые учатся не на литовском языке, позже труднее при поступлении в вузы и на рынке труда.