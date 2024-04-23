На границе Армении и Азербайджана установили первый пограничный столб

На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб, сообщается на сайте армянского правительства. Работа экспертных групп обеих республик продолжается.

© Nikol Pashinyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой 23 апреля 2024 года был установлен первый пограничный столб, — говорится в сообщении.

22 апреля Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что это важно в том числе для снижения рисков безопасности. Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном необходимо восстановить границы, которые были на момент распада Советского Союза.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящий момент Баку ближе к миру с Ереваном, чем когда-либо ранее. Глава государства подчеркнул, что у обеих сторон теперь есть понимание того, как должен выглядеть мирный договор. По его словам, у обеих сторон есть общее понимание, каким должно быть мирное соглашение, «просто нужно доработать детали».