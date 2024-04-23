Афины раскритиковали доклад США о ситуации с правами человека в Греции

Греческое министерство иностранных дел раскритиковало доклад Государственного департамента США, в котором делается вывод о серьезной ситуации с правами человека в Греции. Об этом говорится в распространенном заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

По его словам, в докладе перечислены без дальнейшего расследования жалобы неправительственных организаций, в отношении которых не проводилась независимая проверка.

"Именно из-за этого их неизбирательного использования создается впечатление, что серьезные проблемы с правами человека существуют во всех странах с развитым верховенством закона. Особенно важным для целостности, достоверности и объективности доклада является тот факт, что мнение греческого государства по упомянутым вопросам не запрашивалось", - отмечает греческий МИД.

В МИД отметили, что хотя Госдеп признает прогресс в области защиты прав в Греции на многих уровнях, в докладе полностью игнорируются нормативные вмешательства и национальные стратегии последних лет, направленные на обеспечение прав уязвимых категорий граждан, таких как инвалиды, не имеющие взрослых сопровождающих несовершеннолетние и т. д.

"Во все времена доклады по Греции затрагивали схожие проблемы с правами человека. Особенно в период 2016-2019 годов были зафиксированы очень серьезные жалобы, которые постепенно исчезли. Правительство Греции продолжит последовательно служить демократии и верховенству закона, углубляя реальное равенство граждан, их индивидуальные и социальные права и улучшая их уровень жизни", - говорится в заявлении.

Утверждения Госдепа

Греческий телеканал "Антенна" (Ant1) привел некоторые положения доклада Госдепа, который в целом касался положения с правами человека в 200 странах в 2023 году. По словам телеканала, в разделе по Греции утверждалось, что за последний год существенных изменений в ситуации с правами человека в Греции не произошло. Поступали заслуживающие доверия сообщения о следующих серьезных проблемах с правами человека: жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание задержанных, мигрантов и лиц, ищущих убежища, со стороны правоохранительных органов, говорилось в документе. Госдеп также указал на преступления, связанные с насилием в отношении представителей национальных, расовых, этнических и сексуальных меньшинств.

В докладе отмечалось, что греческое правительство последовательно предпринимало шаги по расследованию, судебному преследованию и наказанию должностных лиц, совершивших нарушения прав человека, будь то в силах безопасности или в других государственных органах. Однако, по словам Госдепа, от неправительственных организаций и международных организаций поступали жалобы на неспособность правительства эффективно расследовать утверждения о принудительном возвращении просителей убежища и привлечь виновных к ответственности.