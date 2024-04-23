Полиция провела зачистку импровизированного лагеря мигрантов в центре Парижа

Французская полиция выселила мигрантов из импровизированного лагеря в центре Парижа в рамках кампании «социальной чистки» перед Олимпиадой. Об этом со ссылкой на волонтерские организации пишет The Independent.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции ранее рекомендовало перейти к плану «Б» и отменить церемонию открытия Олимпиады из-за высокой угрозы атаки террористов.

Сегодня стало известно, что французская полиция выселила мигрантов из импровизированного лагеря всего в нескольких шагах от реки Сены в Париже в рамках кампании «социальной чистки» в преддверии летних Олимпийских игр.

По данным организаций, помогающих беженцам, около 30 мальчиков-подростков и юношей из западной Африки были разбужены правоохранителями перед рассветом. От них потребовали собрать свои вещи и палатки и пройти к автобусам, на которых беженцев перевезли бы в Безансон в 400 километрах к юго-востоку от Парижа.

При этом большинство из мигрантов были несовершеннолетними и ожидали получения документов на проживание. У многих из них были назначены суды в Париже по этому поводу и они отказались уехать из города.

«Власти хотят, чтобы к Олимпийским играм здесь было чисто. Они не хотят, чтобы туристы видели Париж городом, полным мигрантов и просителей убежища», — рассказал волонтер из группы, обслуживающей беженцев и иммигрантов Элиас Хуфганель.

Эта операция прошла спустя всего несколько дней после того, как полиция провела рейды по выселению беженцев в пригородах Парижа. Подобные выселения палаточных лагерей происходят каждую весну, но сейчас правоохранительные органы особенно активны в преддверии Олимпиады, утверждают волонтеры.